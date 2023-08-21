İBB yurtlarına başvurular başladı mı? İBB yurtlarına nasıl başvurulur? Yurt ücreti ne kadar?

Dört yeni yurtta öğrencileri ağırlamaya hazırlanan İBB, 2023-2024 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak.

İBB yurtlarına kayıtlar başladı mı? Başvuru nereden yapılır?

Bu yıl 5 bin 191 yatak kapasitesiyle hizmet verecek İBB’nin yurtlarına başvurular bugün başladı. Başvurular yurt.ibb.istanbul web adresinden alınacak.

İBB yurt başvurusu ne zaman sona erecek? Sonuçlar nereden öğrenilir?

Online alınacak başvurular için 7 günlük bir süre tanınacak. Web sitesinde başvuru ekranı 27 Ağustos gece 23:59’a kadar açık olacak.

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvurularının sonuçlarına 11 Eylül’den sonra yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecek.

15-21 Eylül tarihleri arasında (5 iş günü) asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00-19.00 saatleri arasında İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecek.

Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da web sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak.

İBB yurtlarına başvuru için aranan şartlar

Öğrencilerin Türk vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, ailelerinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması ve 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

Öğrencinin taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması şartları aranacak.

İBB'nin öğrenci yurduna kaç kişi alınacak?

Üç kız öğrenci yurdunda 622 yatak kapasitesiyle başladığı hizmet ağını genişleten İBB, geçen yıl 10 yurda ve 2 bin 800 yatak kapasitesine ulaştı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından barınma hizmeti sunulacak yurtların sayısı 14’e çıkarken (8 kız, 6 erkek), yatak kapasitesi de 5 bin 191 olacak.

Kız öğrenci yurtlarının yatak kapasitesi 2 bin 849, erkek öğrencilerin yatak kapasitesi ise 2 bin 342 olarak hizmet verecek.

İBB yurt ücreti ne kadar?

İBB yurtlarında geçen yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücretinin ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1.300 TL olması planlanıyor.

İBB yurtları nerede?

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB yurtları şunlar:

Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 1

Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2

Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Kız Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu

Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu