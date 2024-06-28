İBB'nin hesabından Mehmet Şimşek paylaşımı sonrası 'siber saldırı' duyurusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hitaben küfürlü paylaşım yapılmasının ardından siber saldırıya uğradıklarını duyurdu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi 3 yıl sonra bugün gri listeden çıkarma kararı aldı. Karar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından "Başardık" mesajıyla duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın resmi X hesabı Ulaşım İstanbul'dan ise Şimşek'in paylaşımı alıntılanarak küfürlü bir paylaşım yapıldı. Kısa süre sonra aynı hesaptan açıklama geldi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Değerli Takipçilerimiz; Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız."