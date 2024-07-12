İbrahim Tatlıses yine ameliyat olacak: 'Helallik' istedi
2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan ve olay sonrasında ağır ameliyatlar geçiren İbrahim Tatlıses, bir kez daha ameliyat olacak. Tatlıses'in yakınlarından helallik istediği belirtildi.
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İbrahim Tatlıses 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda başından vurulmasının ardından çok sayıda operasyon geçirmişti. Tatlıses, bir kez daha ameliyat masasına yatacak.
72 yaşındaki türkücü dün akşam Harbiye Açık Hava konserinde kalp kapakçığı ameliyatına gireceğini söyledi.
"Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin dualarınızı eksik etmeyin" diyen İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.