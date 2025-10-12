İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı: 17 şehri sağanak vuracak

İçişleri Bakanlığı, sosyal hesabından beklenen kuvvetli sağanağa ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

17 şehri sağanak vuracak

Bakanlık, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da en az 11 şehirde kuvvetli yağışın etkili olacağını bildirdi. Bakanlığın paylaşımında şu illere işaret edildi:

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevresi.

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için de uyarıda bulunan Bakanlık, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda sağanağın şiddetli beklendiğini açıkladı.

Vatandaşlara "dikkatli olun" uyarısı

Vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önem taşıyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



🗓️ 12 Ekim Pazar günü;



📍 Diyarbakır, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Batman, Mardin’in kuzeyi, Bingöl, Muş, Bitlis ile zamanla Erzurum, Ağrı, Van’ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök… pic.twitter.com/w94aFFqViI — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 12, 2025

Öte yandan hava sıcaklıklarının, Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgasının da etkisiyle kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6-10 derece düşeceği öngörülüyor.

Pazar akşamı ve pazartesi günü bazı illerde de sağanakla beraber kar yağışı da bekleniyor.