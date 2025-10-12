İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı: 17 şehri sağanak vuracak

Google Haberler

İçişleri Bakanlığı, 11'i Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere toplam 17 şehir için kritik uyarı yayımladı. Şehirleri vuracak şiddetli sağanağa işaret eden Bakanlık, sel ve su baskınlarına, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı "yetkili mercilerin" uyarılarının dikkate alınmasını istedi.

Remziye Karakuş
İçişleri Bakanlığı, sosyal hesabından beklenen kuvvetli sağanağa ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Bakanlık, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da en az 11 şehirde kuvvetli yağışın etkili olacağını bildirdi. Bakanlığın paylaşımında şu illere işaret edildi:

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevresi.

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için de uyarıda bulunan Bakanlık, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda sağanağın şiddetli beklendiğini açıkladı.

Vatandaşlara "dikkatli olun" uyarısı

Vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önem taşıyor" denildi.

Öte yandan hava sıcaklıklarının, Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgasının da etkisiyle kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6-10 derece düşeceği öngörülüyor.

Pazar akşamı ve pazartesi günü bazı illerde de sağanakla beraber kar yağışı da bekleniyor.

