İddia: Memurlara büyükşehir tazminatı ödenecek

Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen'in de talep ettiği 'büyükşehir tazminatı', yaşama maliyetinin ve kiraların bazı şehirlerde daha yüksek olması nedeniyle isteniyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberinde AK Parti'nin 30 büyükşehirde yaşayan kamu görevlilerine ‘refah payı’ adı altında ‘büyükşehir tazminatı’ verilmesini tartıştığı kaydedildi.

Buna göre büyükşehirlerdeki yaşam koşullarının daha zor olduğu, bu nedenle kamu görevlisine ek tazminat verilmesi düşünülüyor. Ek tazminatın 30 büyükşehirde görev yapanlar için uygulanması planlanıyor.

Ancak bu tazminatın ne zaman hayata geçirileceği ve miktarı henüz netlik kazanmadı. AK Parti’nin 30 Ocak günü açıklayacağı yerel seçim beyannamesinde bu konuya da değinilmesi bekleniyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın hesaplamasına göre 4 kişilik ailenin İstanbul’da yaşama maliyeti aralık ayında 49 bin 159 liraya ulaştı.