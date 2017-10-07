İdlib sınırında askeri hareketlilik arttı

07 Ekim 2017

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri, Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik arttı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Reyhanlı'ya gönderilen askeri araç, komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcıları, iş makineleri ve askeri amsbulanslar sınır karakollarına sevk edildi.

Birlikler sınır hattındaki karakollara konuşlandırılırken, üst düzey askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti.

Bu arada, Reyhanlı-İdlib arasındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki hoparlörlerden de İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale türküleri ve çeşitli kahramanlık şiirleri seslendiril.

Öte yandan, gerçekleştirilecek intikali takip etmek isteyen çok sayıda basın mensubu da ilçeye gelerek, sınırdaki gelişmeleri izliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

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Sınır kapısında kahramanlık türküleri çalınıyor

Yoğun askeri sevkiyatın yaşandığı, Reyhanlı-İdlib arasındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki hoparlörlerden de İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale türküleri ve çeşitli kahramanlık şiirleri çalınıyor

İdlib, rejim karşıtı askeri gruplar ile bazı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor.

Türk askeri İdlib’de ne yapacak?

TSK unsurları İdlib için belirlenen gerilimi azaltma bölgesinin sınırları içerisinde yer alacak. Görevleri, rejim ve yerel askeri unsurlar arasında büyük ölçüde korunan ateşkesin daha kalıcı hale getirmek olacak. Bu amaçla TSK unsurları, kontrol ve gözlem noktaları oluşturacak.

Kaynak: AA