İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Görkem Demirel idaresindeki plakasız motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda, Eşref Akın'ın kullandığı 09 AGV 821 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Eşref Akın'ın motosikletinde bulunan eşi Semiha Akın ile diğer motosikletteki Necati Mersin yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semiha Akın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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