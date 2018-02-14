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"İkinci S-400 anlaşması imzalanması planlanıyor"

Rus kaynaklar, S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisinin teslimi için anlaşma imzalanacağını öne sürdü.

İkinci S-400 anlaşması imzalanması planlanıyor
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Rus kaynaklar, Rusya ve Türkiye arasında S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisinin teslimi için anlaşma imzalanmasının planlandığını bildirdi. 

Rus haber ajansı TASS'ın askeri ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 sistemlerinin ilk partisinin mayıs veya haziran 2020'de teslim edilmesini öngören anlaşmanın ardından, tarafların ikinci partinin 2021'de teslimi için yeni bir kontrat imzalamalarının planlandığını ifade ediliyor.

Ayrıca yeni kontratta S-400'lerin kritik olmayan parçalarının Türk şirketleri tarafından üretilmelerinin yer almasının da planlandığı belirtiliyor.

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