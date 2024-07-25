İkiz kuzuların annesi oldu! Görenler şaşkınlık içinde kalıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Ağabey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sultan Aslan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Çiftliğinde koyun ve keçileri bulunan Aslan, iki hafta önce ilginç bir olaya tanık oldu. İHA'nın haberine göre; sürüdeki koyunlardan biri ikiz doğurdu. Ancak anne koyun kuzularına annelik yapmadı. Yeni doğan kuzuların aç kalmaması için Sultan Aslan, kuzuları keçilerin kaldığı ağıla koydu.

Kuzuları beslemek için çabalayan Sultan Aslan, kuzulara ağıldaki keçilerden birinin sütünü içirmeye başladı. Sultan Aslan, keçinin memesindeki sütü kuzuların ağzına sağarak alıştırınca kuzular, keçinin memesini emmeye başladı. Keçinin de kuzuları sahiplenmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kuzular kendilerini emziren ve annelik yapmaya başlayan keçiden bir an olsun ayrılmazken kuzuların keçiyi emzirdiğini görenler ise hayretler içinde kalıyor. İlk kez bir keçinin kuzulara annelik yaptığına şahit olduğunu söyleyen Sultan Aslan, bu durum karşısında hayrete düştüklerini ifade etti.