Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ilişkin son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ağustos ayını serin geçiren Türkiye’de sıcaklıkların ilerleyen günlerde yeniden artması bekleniyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre bugün Adana, Osmaniye, Rize çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji, hafta sonu sıcak hava dalgasının etkisini artıracağına dikkat çekerken, yerel sağanakların özellikle Akdeniz’in doğusu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde sürücülere ve vatandaşlara anlık uyarı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Bugün (30 Ağustos) hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EDİRNE 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 18°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS 12°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık