İl il 30 Ağustos hava durumu: Sıcaklıklar artıyor, yer yer sağanak bekleniyor
30 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Adana, Osmaniye, Rize ve Hatay kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise yağış beklenmezken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte bölgelere göre; il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ilişkin son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ağustos ayını serin geçiren Türkiye’de sıcaklıkların ilerleyen günlerde yeniden artması bekleniyor.
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre bugün Adana, Osmaniye, Rize çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Meteoroloji, hafta sonu sıcak hava dalgasının etkisini artıracağına dikkat çekerken, yerel sağanakların özellikle Akdeniz’in doğusu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde sürücülere ve vatandaşlara anlık uyarı niteliği taşıdığı ifade edildi.
Bugün (30 Ağustos) hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EDİRNE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
İSTANBUL 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 18°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS 12°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık