İlçe ilçe saydı: İşte İstanbul'un deprem risk haritası

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk televizyonunda yayınlanan Tarafsız Bölge programında Malatya'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ve olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul depremi risk haritasını değerlendiren Ersoy şunları söyledi:

“- Bu haritaya göre en koyu renk en riskli bölge. Bana göre öyle değil. Bu inşaata göre hazırlanmış risk haritası. Çünkü yerde çok değişken var. Jeoloji haritası görseydim daha iyi söyleyebilirdim. Bu faya uzaklığına göre hazırlanmış.

- Bordo renk faya göre belirlenmiş. Haliç'ten Bahçeşehir'e oradan Sarıyer'e kadar olan alan Türkiye'nin en sağlam kayaçları sayılabilecek bir yer. Sarıyer'de dere yatakları kötü. Parsel olarak söylemiyoruz.

- Bu genel bir yaklaşım. Anadolu yakası genel olarak sağlam. Dere yatakları ve kayaçların üzerindeki çürümüş yeri kaya olarak kabul etmemek lazım. Sert bir kaya ise yapıyı daha kolay yaparsınız. Şile kısmen iyi, Çekmeköy, Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir iyi. Maltepe, Pendik ve Kartal'ın sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.

- Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimleri iyi. Benim söylemimden yola çıkarak ben sağlam yerde oturuyorum diyemezseniz. Parsel bazından yersel değişimler olabiliyor. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören'in zemini kötü. Yapı stoğu da kötü.

- Oralarda müdahale ekiplerinin çok zorlanacağını düşünüyorum. Esenyurt'a yapılan gökdelenle Şişli'de yapılan gökdelen depreme karşı farklı sınav verecek. Esenyurt'un zemini kötü. Bu nedenle Esenyurt'taki gökdelenler teorik olarak zarar görebilir.”