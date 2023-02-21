İlgililer tespit yapmalı: Taşıyıcı kolonlar için belediyeye başvurulmalı

Binalarda tadilat adı altında kolon kesilmesiyle ilgili bilgi veren Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Tüzün, “Öncelikle binayı kullanan kişilerin yapıların mevcut durumunu değiştirmelerinin sakıncalı olduğu bilinci sağlanmalıdır. Binanın mevcut durumumdaki kolon, kiriş, perde ve duvarların kaldırılması durumunda ilk yapılması gereken ilgili belediyeye şikâyet ederek, ilgililerin tespit yapmasını sağlamaktır.” dedi.

‘Türk Bina Deprem Yönetmeliği’nde ülkemizin her bölgesi için en büyük deprem öngörüsünün belirtildiğinin altını çizen Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Eğilmez “Öngörü diyorum çünkü hangi büyüklükte bir deprem olacağını net olarak bilmek mümkün değil. Mevcut binalara gelecek olursak yapı hangi yönetmeliğe göre tasarlandıysa (1975, 1998, 2007, 2018), o yönetmelikte öngörülen en büyük depremde ayakta kalmak üzere tasarlanmış demektir. Eski şartnamelere göre tasarlanmış bir binanın, 2018 şartnamesine göre tasarlanmış bir binaya nazaran olası büyük bir depremde daha fazla hasar göreceği muhakkaktır” diye konuştu.

‘Zemin hesaplamalarını yetkin mühendisler yapmalı’

Yerel Yönetimlerin üzerine düşen en temel görevin gerek tasarım gerekse uygulama aşamasında kontrol mekanizmasının oluşturulması olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Çağlar Tuna, “İmar ve iskan izinleri aşamasında yerel yönetimlerin gerekli kontrolleri sıkı bir şekilde yapması gerekiyor. Zemin yapısı, binanın deprem davranışında büyük önem taşımaktadır. Zemin ile ilgili hesaplamaların, üst yapının tasarımında da olması gerektiği gibi, mutlaka zemin konusunda yetkin mühendisler tarafından yapılması gerekmektedir” dedi.