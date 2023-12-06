İlk kez bir Türk, Bosna Hersek adına Panama’ya diplomat olarak atandı

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri yanısıra profesyonel futbol kulübü sahipliği de yapan iş insanı Fatih Kol, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi kararı ile Panama’ya fahri konsolos olarak atandı. Kol’un atama kararını Panama Devlet Başkanı da onayladı.

Atama kararı onaylanan Kol, Panama Cumhurbaşkanlığı Büyükelçilik ve Konsolosluk İşleri Dairesi Başkanı Diomedes Carles’e Güven mektubunu sundu. İş insanı Fatih Kol'un Panama'da farklı sektörlerde yatırımları bulunuyor.

Bir dizi sektörde yatırımı var

İş insanı Kol’un yatırım yaptığı sektörler arasında bakır, mermer, kömür, demir-çelik, savunma sanayi, otomotiv endüstrisi ve bankacılık yer alıyor.

Yeni ticaret alanlarına yönelecek

Fahri konsolos olarak atanan Fatih Kol, Bosna Hersek ile Panama arasında ekonomi, turizm, kültür ve spor alanlarında köprü görevi yapacak. Avrupa ekonomisini boğan ve bölgesel düzeyde ortaya çıkan ekonomik krizler dikkate alınarak, yeni ticaret bölgelerinde faaliyet yürütmek üzere bu iki ülkeden yatırımcıların birbirine bağlanması planlanıyor.

Kültürel ilişkileri güçlendirecek

Kol’un, yatırım fırsatlarının yanı sıra ekonomi, turizm, kültür ve spor alanındaki ilişkileri güçlendirecek bir dizi organizasyonu planladığı kaydedildi.