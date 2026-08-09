İLK ORUÇ TARİHİ: 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
2027 yılı yaklaşıyor. Yılın ilk aylarında Ramazan ayı başlayacak. İslam alemi zaman zaman ilk oruç tarihini merak ederek "2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor" diye soruyor.
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Ramazan ayının başlamasına aylar var fakat Müslümanlar tarihi netleştirmek istiyor. Günler ilerledikçe Ramazan ayı tarihi merak ediliyor. Müminler net tarihi öğrenmek için "2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusuna başvuruyor.
2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.
2027 Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 9 Mart S027 Salı.
Kaynak: HABER MERKEZİ