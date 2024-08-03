İmamoğlu: SGK'ye 2023'te vergilerden aktarılan rakam belediye borçlarının 10 katı

İBB Başkanlığı'ndaki basın toplantısında Ekrem İmamoğlu, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaları hatırlattı. SGK'nin açığının 22 yılda 3 kat arttığını belirten İmamoğlu, 2023 yılında vatandaştan alınan vergilerden SGK'ye 885 milyar lira aktarıldığını, bu rakamın bütün belediyelerin toplam borcunun 10 katı olduğunu söyledi.

Halkçı belediyecilik anlayışını benimsediklerini vurgulayan İmamoğlu, kent lokantası, eğitim, burs, kurban yardımları ve kreş gibi faaliyetlerini anlattı. Sokak hayvanlarına ilişkin yasa hazırlanırken belediyelerden görüş alınmamasını da eleştiren İmamoğlu, otobüs ve çevreci projelerinin onay beklediğini belirtti: "İBB kurumunun tek bir kuruş SGK ya da vergi borcu bulunmamaktadır. Belediyeye bağlı 5 iştirak şirketimizin 1,5 milyar liralık borcu vardır ama bu borç bizim dönemimizde olmamıştır, 2021 yılında bu borcu yapılandırdık, ödemesini tıkır tıkır yapıyoruz. Ödüyorsan, yapılandırmışsan, ödemekte anlaşmışsan bu borç değildir. 7 iştirak şirketimizin 2,3 milyar borcu var. Kuşkusuz bunlar ödenecektir, biz ne borçlar ödedik 2019'da göreve gelir gelmez. Parti ayrımı yapmaksızın, bu kadar büyük sıkıntıların içinde gördüğünüz küçük oranda bir öneme sahip olmasına rağmen bu borçların icra getirerek değil, Cumhurbaşkanı dedi diye kraldan fazla kralcılık oynayarak değil, sulh yoluyla ödenmesi konusunda birlikte çalışalım... Kimsenin hamasi gündem maddeleriyle halkın gerçek sorunlarını perdelemesine müsaade etmeyeceğiz."

"Beni tebrik etmeye bile gelmemiş bir ülkenin dış misyonu..."

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın kendisini Twitter'da etiketleyerek paylaşım yapmasına ilişkin soru üzerine İmamoğlu şunları söyledi: "Beni tebrik etmeye bile gelmemiş bir ülkenin dış misyonu. 5,5 yıldır buradayım, beni böyle bir konuda niye ekledi düşünmeden edemiyorum. Bu manevralar enteresan. Bizim milletimize dönük, devletimizin kurumlarına dönük, bütün farklı düşüncelerimize rağmen seçilmiş insanlara dönük, demokrasiyi hiçe sayarak, iç hukukumuz üzerinden birtakım manevralarla bir fayda elde edeceğini zanneden akıl basit, zavallıdır. Ben gerekli cevabı verdim."