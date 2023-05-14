İmamoğlu: Vatandaşlarımız AA’ya itibar etmesin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın ardından cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB başkanı Mansur Yavaş kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir.

- Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır.

- 2015 seçimlerinde yine AA ne hikmetse yine yüzde 65 ile Erdoğan'ı önde başlattı ve o seçim yüzde 40 ile bitti. Yüzde 25 ile bir algı yönetiyor AA.

- 2018'de yüzde 67'lerle başlıyor, yüzde 52'lerle bitiriyor. 15 puana yakın sonuçlanıyor.

- 2019'da gücü yetmiyor, yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını AA kapattı. Bu oranlara bakınca rahatlıkla söyleyebiliriz, 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

- Veriler üzerinden baktığımızda yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortalama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı siz ortaya koyun.

- Bu bakımdan şunu ifade edeyim, çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan. Bizim kendi verilerimiz de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılıyor, AA bunları sandıklara dahil etmiyor. Bu da yanılgıyı büyütüyor. Biz buradayız. 13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu burada. Liderler birazdan burada olacak ve bu akşamı buradan takip edeceğiz, sizleri bilgilendireceğiz.

- Sandık başlarındaki kahramanlarımız, görev alan herkes işlerine baksınlar biz onlara güveniyoruz. Devletimiz, milletimiz adına vatandaşlarımıza ait olan oylara zeval getirmeyeceklerine inanıyorum. Görevimizin başındayız. Şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir.

- Net olarak öndeyiz, zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. AA'ya toplama çıkarmayı öğreteceğiz.

- Benim tavsiyem AA'ya bakmayın, sizi yanıltıyor.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

- 31 Mart seçimlerinde rakibimi yüzde 83 ile başlatmışlardı. Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da AA bütün milletimize yayıyor. Güvenilir bir tarafı yoktur.

- Artık AA gerçekten işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre; yüzde 23.87 net gelen açılan sandık sonuçlarına göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize güvenin, inanın. Sonuçlar geldikçe bilgilendireceğiz. Doğru bilgi buradadır, biz mahçup olmak istemiyoruz yanlış bilgi vermek istemiyoruz. AA durumuna düşmek istemiyoruz.

- Sandıklarda duran arkadaşlarımızın, bütün milletimizin moralleri yüksek olsun. Net rakamlarla konuşuyoruz biz öndeyiz. Birinci turda tamamlayacağız inşallah. Tahmin ediyorum veriler yüzde 50'ye yaklaşırken yeniden bilgilendirme yapacağız.

- Açılan sandık oranı yüzde 23,87, ne kadar önde olduğumuzu söylemiyoruz. Sürekli güncelleniyor.

- Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'da Ankara'da öndeyiz.