İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na kurultay tepkisi! 'Böyle konuşmamıştık'

CHP'de 30 Haziran'da yapılması planlanan olağanüstü kurultayın iptali için açılan dava, partide yeni bir krizi tetiklerken, Silivri F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu hem eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de kurultay sürecine yargı eliyle müdahale edilmesini kabul edenlere ilişkin konuştu.

"İhanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "miting ya da eylemleri doğru bulmadığını" ifade ettiğini öğrendiğini belirterek, "Şimdi parti büyük bir operasyon altında, İstanbul’un belediye başkanı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hapiste, belediye başkanlarımız, namuslu, ahlaklı bürokratlar ve yol arkadaşlarımız, PM üyemiz, eski milletvekilimiz hapisteyken edilen söz insanı derinden yakar. Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Bunca insan hapisteyken ve yargılama değil, direkt cezalandırma oluyorken, aileler işkence altındayken, bu söze tahammül etmem mümkün değildir" dedi.

"Suç ortağım Kemal Bey'dir"

Tutuklanma nedeninin siyasi olduğunu belirten İmamoğlu, "Ben 13,5 yıl Kemal Bey’le birlikte hizmet ettim partime, genel başkana ve milletimize. 81 ile hizmete koşan nefer oldum. Şunu ilan ediyorum: Suçlanıyorsam, suçum varsa, 13,5 yıl yaptığım hizmetlerden ötürü bana yürütülen bu kuşatmayla hapisteyim. Tutsak isem, hala tereddütsüz demokrasi, adalet, memleket mücadelesi veriyor ve bundan dolayı zalimliklere maruz kalıyorsam, suçlu ilan ediliyorsam, en büyük ‘suç ortağım’ Kemal Bey’dir. Çünkü bu mücadelenin büyük bölümünde birer yol ve kader arkadaşıydık" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile cezaevinde yaptığı son görüşmenin içeriğinin kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığını belirterek, "Son görüşmemizde böyle konuşmadık. Böyle bir konuşma aramızda geçmedi ve böyle bir anlaşma ile ayrılmadık. Vicdan ve vefa duygusu bu sözleri kabul etmez. Çünkü başka şeyler konuştuk. 16 yıllık hizmetim üzerinden dertleştik. Kılıçdaroğlu liderliğindeki tüm süreçleri paylaştık, dışarıda söylenenlerin tam tersi konuşma ve kararla ayrıldık" dedi.

İmamoğlu, yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmelerinde Kılıçdaroğlu'yla kurultay sürecini açık bir şekilde konuştuklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"'Genel Başkanım bizim kurultaylarımız tertemiz değil midir?' diye sordum. 'Öyledir' dedi. 'Son kurultayın genel başkanı siz, divan başkanı sizin davetinizle ben oldum' dedim. 'İkimiz birlikte yönettik süreci, son kurultayda ne vardı, temiz bir kurultay yaşamadık mı?' diye sordum. 'Tabii ki öyle' dedi."

"Bu sorunu sizin çözmeniz gerekir"

İmamoğlu, bu görüşmede kurultaya yönelik hukuki müdahaleler karşısında Kılıçdaroğlu'nun daha net ve güçlü bir tutum sergilemesini istediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"'O zaman bu sorunu sizin çözmeniz gerekir, bu kötü insanlara dur demeniz ve yargı üzerinden partimize müdahaleye karşı durmanız gerekir” dedim. 'Zaten video çekmiştim' dedi. 2023 Kasım’da böyle bir videosu olmuş! 'Bu yeterli değil' dedim. 'Ne yapabilirim?' diye sordu. “Genel Başkanımız Özel ile biraraya gelerek sohbet etmeli, güçlü bir söylemle kamuoyunun karşısına çıkıp ‘Kimse kurultaylarımıza söz edemez, bizim kurultaylarımız tertemizdir’ demelisiniz. Adliyeye gitmeniz şart olursa Özgür Beyle arkanıza 10 binlerce partilimizi alıp savcıya hak ettiği cevabı vermelisiniz' dedim."

Görüşmenin sonunda bir buluşma niyeti üzerinde uzlaşıldığını da anlatan İmamoğlu, "Bana 'Tamam, buluşuruz' deyince 'Özgür Bey mi sizi arasın, siz mi ararsınız' diye sordum. 'Özgür Bey, beni arayabilir' deyince 'Taziye kabulleri bitince Özgür Beyi davet edip sizi aramasını rica edeceğim' dedim. Özgür Beyle görüştük, 'Memnuniyetle ararım' dedi ve ayrıldık" ifadelerini kullandı.

“Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz”

İmamoğlu, kurultayın iptali için açılan davayı ve partinin içine sızma çabalarını sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu "Kurultayımızın geçersiz sayılması kararı sadece CHP'yi değil, bütün seçmenleri ilgilendiriyor. Herkesi ilgilendiriyor, çünkü kararın tek bir amacı var: İktidarın önümüzdeki seçimleri kaybetmesinin önüne geçmek" dedi.

Kurultayın iptalinin sadece CHP'yi değil, Türkiye'yi ilgilendirdiğini ifade eden İmamoğlu, "İktidar seçimlerde kaybetmemek, seçimlerin iktidarın kaybetmeyeceği biçimde yapılması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Ama kimse heveslenmesin. Seçmen hükmünü çoktan vermiştir. Türkiye'yi artık bu iktidar yönetmeyecek. Seçimler yapılacak, iktidar değişecek. Bundan dönüş olmayacak" dedi.