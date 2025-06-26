Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu'na kurultay çıkışı! 'Partiyi kayyuma da, butlana da bırakmayız'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 30 Haziran'da yapılması planlanan olağanüstü kurultayın iptali için açılan dava, parti içinde tansiyonu yükseltti. Mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde, 38. Olağan Kurultay geçersiz sayılacak. Bu durumda, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki önceki yönetim yeniden yetki kazanırken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğindeki yönetimin hukuki dayanağı ortadan kalkacak.

"Partiyi kayyuma da, butlana da bırakmayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın yargıya taşınması üzerinden yürüyen tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt veren Özel, sürece dair tutumlarını şu sözlerle açıkladı:

"Siyasi Partiler Kanunu'nda kayyum değil, Çağrı Heyeti var. Onda da ‘40 gün içinde seçim yapılır' yazıyor. Kayyum dediğiniz yapı partiyi yönetmiyor zaten, seçimleri yapıyor. Biz kayyuma da partiyi bırakmayız, butlana da bırakmayız."

Özel, parti içinde delege iradesine güvendiklerini vurgulayarak, kurultayın meşruiyetine dikkat çekerek "Delegeye bir daha sorduk ve geçerli oyların tamamını aldık. Delege iradesini tazeledi. Bunu bir kenara bırakmam mümkün değil" dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun kayyum meselesini yanlış biliyor olabileceğini söyledi.

Özel, İBB üzerinden örneklendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğini hatırlatan Özel, yargı süreçlerine karşı siyasi duruşun önemine işaret etti:

"Eğer 19 Mart'ta Erdoğan'ın darbesine direnmeyip, ‘Bırakalım, yargı kararını versin' deseydik, Saraçhane'ye gitmeyip, milyonlarla birlikte bu mücadeleyi vermeseydik, İstanbul'un iradesine kayyum atanacak ve İBB'yi 4 yıl yönetecekti."

Özel, butlan kararı çıkması halinde bu durumu kabullenmenin tarihsel bir sorumluluk doğuracağını savunarak "Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. CHP de bunu hak etmez" dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu göreve yeniden gelmesi durumunda 'kabul etmeme' gibi bir düşüncesi olmadığını ve mahkeme kararını kabul etmemesinin hukuken mümkün olmadığını vurgulamıştı. Bu tür bir durumun partiyi kayyum riskiyle karşı karşıya bırakacağını ifade ederek, "Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin şimdi de buna izin verdin' diye tepki gösterirler" açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu "Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince de ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilmez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz" demişti.