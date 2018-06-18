İnce: 1,30'dan aldığı doları, 4,75'e getirdi

18 Haziran 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet Kıraathaneleri Projesini eleştirerek, "O, her mahalleye kıraathane açacakmış, ben her mahalleye kreş açacağım. Çocuk kreşe, anne işe. O kreşte de sadece kadınlar çalışacak." dedi.

İnce, Kilis'teki mitinginde, Türkiye'nin bir hukuk devleti, başı dik bir ülke olacağını söyledi.

Ülke sınırlarının delik deşik olduğunu ve kalbura döndüğünü öne süren İnce, "Kilis'te Kilisli mi çok Suriyeli mi? Böyle bir devlet olur mu? Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde derhal Şam'a büyükelçi atayacağım. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Suriye'de yeni bir anayasa yapılmalı. Suriye'de ve dışında yaşayanların katıldığı BM gözetiminde bir seçim yapılmalı. Bundan sonra da Suriyeliler davul zurnayla memleketine geri dönmeli. Allah'ın izniyle bunu başaracağız." diye konuştu.

Türkiye'nin devasa sorunlarını yorgun bir kişinin çözemeyeceğini, o yüzden ülkenin taze bir kana ihtiyacının olduğunu belirten İnce, şöyle konuştu:

"Suriye politikası sırf bir inat uğruna buraya geldi. Ben meydanlarda fabrika, üretim, gelecek, gençlere iş, aş diyorum. Bakın gelecek karanlık. 1,30'dan aldığı doları, 4,75'e getirdi. Erdoğan bir daha seçilirse 8 lira olur. Türkiye'nin yeni bir umuda ihtiyacı var. Ben meydanlarda kadınları iş yaşamına sokalım, her mahalleye kreş diyorum, topraklarımızdan bereket fışkırsın diyorum. O bana 'Bay Muharrem' diyor, millet de ona 'bay bay Recep' diyecek. Bana diyor ki 'Menderes öldürülürken neredeydin?' Bu tarih cahili bana soruyor, Menderes 61'de asıldı, ben 64'te doğdum. Dünyada yoktum ki... Ama kendisi doğmadan 4 sene önce ilkokula gitmiş. Erdoğan ben senin kadar yetenekli değilim. Doğmadan 3 sene önce Menderes'i hatırlamıyorum."

Fotoğraf tartışması

İnce, cami tartışmalarına da değinerek, ibadet yaşantılarıyla ilgili bilgi verip, "Biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, ibadete gidiyoruz ama benim haberim olmadan arkadaşların çektirdiği fotoğraflar var. İsterlerse kendisine göndereceğim ama kendisinden bir şey istiyorum, sen de üniversite yıllarından fotoğraf gönder. Ben sana istediğin kadar üniversite arkadaşlarımla fotoğraf göndereyim, sen de bana gönder. Erdoğan'ın yanıldığı yer şurası, unutma her kuşun eti yenmez." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayında tartışma önerisini yineleyen İnce, tartışmada da Suriye politikası nedeniyle sınır kentlerinin geldiği noktayı ve mazotu konuşmak istediğini kaydetti.

Göreve geldiğinde çiftçinin kullanacağı mazotun 3 lira olacağını belirten İnce, şöyle devam ett:

"Meydanlarda yalan söylüyorsunuz. Meydanlarda millete diyorsunuz ki 'Muharrem İnce bunu kesecek' diye. Bu paraları siz mi veriyorsunuz, devlet veriyor. Benim dönemimde hırsızlık olmayacağı için devletin kasasında daha fazla para olacak ve fakir fukaraya daha fazla yardım yapacağım. 16 sene sonra projeye bak, her mahalleye kıraathane açacakmış. Bunun kek projesi de yalan. Bunun kek projesi de yenmez. Şeker fabrikalarını sattı mı? Keklere şekeri nereden bulacaksın? Bu kek verse bile şekersiz kek verecek. O, her mahalleye kıraathane açacakmış, ben her mahalleye kreş açacağım. Çocuk kreşe, anne işe. O kreşte de sadece kadınlar çalışacak. CHP'li AK Partili yok. Hepsi benim kardeşim. Allah'ın izniyle milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde Bakanlar Kurulunu sadece CHP'lilerden yapmayacağım. Sağcı, solcu, başörtülü, başı açık demeden 81 milyonu bir araya getireceğim."

"Doktora gitmesi lazım"

Konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını içeren bazı videolar izleten İnce, "Bence bu adamın seçime değil, doktora gitmesi lazım." dedi.

İnce, Türkiye'yi demokratikleştireceklerini bildirerek, "Meydan meydan gezip, 'Ben ustayım, İnce de çırak' diyor. Madem ustasın neden korkuyorsun? Cesaretin mi, bilgin mi yok? Neden karşıma gelmiyorsun? Seçildikten 48 saat içerisinde OHAL'i kaldıracağım. Merkez Bankasının para politikalarına müdahale etmeyeceğim, bağımsız olacak." diye konuştu.

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitinginde 30 yıl önce yazdığı bir şiir kitabından mısralar okuduğunu ifade ederek, "Evet yazdım, arkasındayım. Eğer eski defter açmaya hazırsan ben hazırım. Yüzüklerin efendisinin alışveriş listesini bir açıklayayım. Ne demek istediğimi sen anlarsın. 2 dakika delikanlı ol karşıma çık. Bu işleri bırak. Millet aç ve sefil. 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar para harcadın. 2 milyar dolara saray yaptırdın. Allah'tan kork, kuldan utan. Marmaris'teki yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı döneminde 81 milyonun makbul insan olacağını vurgulayan İnce, cumhurbaşkanı olduğunda, 24 Haziran seçimlerinin kaybedeninin olmayacağını, herkesin kazanacağını sözlerine ekledi.

İnce: Türkiye nefes alacak, barışacak, büyüyecek ve adil bölüşeceğiz

İnce'den Tansu Çiller yorumu

Kaynak: AA