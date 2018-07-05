İnce: 37 ilden destek açıklaması geldi
CHP MYK sonrası İnce'nin kurultay çağrısına olumsuz cevap veren parti sözcüsü Tezcan'a yanıt gecikmedi. Muharrem İnce, "Şu ana kadar 37 ilden bana destek açıklaması geldi" dedi.
Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın MYK'dan sonraki açıklamalarını değerlendirdi.
İnce Tezcan'a yanıt olarak, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.
Bugün toplanan CHP MYK'sının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezin gündeminde kurultay olmadığını söylemişti.
İnce'ye kendisine destek veren İzmir Belediye Başkanı Aziz Koca'nın açıklamaları hatırlatıldığında, "Şimdiye kadar 37 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam" ifadelerini kullandı.
CHP, İnce'nin kurultay çağrısına olumsuz yanıt verdi