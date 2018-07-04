İnce: CHP karışmadı, teklifi basınla paylaştım

04 Temmuz 2018

Muharrem İnce, basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ve dün yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu.

Teşekkür ziyareti için Erzurum'a giden İnce, CHP'nin 24 Haziran seçimleri sonrasında karıştığı iddialarına, "Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok" şeklinde yanıt verdi.