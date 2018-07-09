İnce: Saray yapmaya para var, demiryollarının bakımına yok
Muharrem İnce Çorlu'daki tren kazasına ilişkin açıklama yaptı. İnce, 'demiryollarının bakımının yapılmadığı'nı belirterek hükümete yüklendi.
Muharrem İnce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir trenin raydan çıkıp 24 kişinin ölümüne sebep olan olayın üzerine açıklamada bulundu.
İnce Twitter hesabından yaptığı açıklamada demiryollarının bakımının yapılmadığını belirterek hükümete yüklendi.
"Saraylar yapmaya paranız var, demiryollarının bakımını yapmaya paranız yok!" diye başlayan mesajında İnce, "Yoldan çıkan tren değil bilimi yok sayanların aklıdır. Yoldan çıkan bu akıl kaynakları kendine akıtmaya, o kaynaklarla görkemli törenler yapmaya devam ediyor!" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ Çorlu'da dün saat 17.00 sıralarında yolcu treni devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirirken, 318 kişi ise yaralanmıştı.
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