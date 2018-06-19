İnce: Turizm personelini istihdam teşvikinden faydalandıracağız

19 Haziran 2018

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hedeflerinin 5 yıl içerisinde turist sayısını 60 milyona, turizm gelirini de 60 milyar dolara çıkartmak olduğunu söyledi.

İnce, Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde, Türkiye'nin devasa sorunları olduğunu savunarak, "Bu sorunları yorgun bir adam çözemez." dedi.

Topyekün bir kalkınma başlatacaklarına değinen İnce, sadece tarımı değil, turizmi de sanayiyi de geliştireceklerini, eğitimi daha nitelikli hale getireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin turizmde dünyanın ilk 10 ülkesinden birisi olduğunu hatırlatan İnce, turizm sezonunu 12 aya yayacaklarını kaydetti.

"Hedefimiz 5 yıl içerisinde 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri. Kışın askıda kalan turizm personelini istihdam teşvikinden faydalandıracağız" ifadesini kullanan İnce, turizm personelinin mesleki eğitimden geçirileceğini, ihracat için olan teşvikleri turizm için de kullanacaklarını dile getirdi.

Turizmin altyapısını ve kalitesini artıracaklarını aktaran İnce barışçı bir dış politikayla turizmi de güçlendireceklerini belirtti.

"3B" projesinden bahseden İnce, öncelikle herkesi barıştıracaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin hızla büyüyeceğini ve ekonomiyi kuvvetlendireceklerini anlatan İnce, "Türkiye önce hukuk devleti olacak. Mahkemeler bağımsız olacak. Herkes mahkemelere inanacak. Merkez Bankası başkanını getirip parti genel merkezinde ağırlamayacağız. Ekonomi kurumlarının başına liyakat sahibi insanları getireceğiz. Ülkeyi kalkındıracağız, geliri hakça ve adilce bölüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacağını belirten İnce, şunları söyledi:

"Sadece CHP'liler kazanmayacak, AK Parti'li kardeşlerim de kazanacak. 81 milyon kazanacak. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek, dolar ve faiz yükselecek. Enflasyon artacak. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler Türkiye'de kalmaya devam edecek. Mazot yine pahalanacak. İnce kazanırsa umut gelecek. İnce kazandığında güven ortamı olacak, dolar düşecek, yatırımlar artacak, topraklarımızdan bereket fışkırıp fabrikaların bacası tütecek."

Cumartesi yapacakları Büyük İstanbul Mitingi'ne 5 milyon kişinin katılmasını beklediklerini anlatan İnce, mitinge katılacaklardan takımlarının formasını giyerek gelmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fakire fukaraya faydasının olmayacağını ileri süren İnce, şöyle dedi:

"2002'nin Kasımı'nda milletvekili oldum. Erdoğan benden 5 ay sonra seçildi ve başbakan oldu. İlk iş 'Benim milletvekillerim lojmanlarda oturamayacak, halkın arasında oturacak.' dedi. 75 milyon, 'Vay be ne halk adamı, lojmanları sattı kendisi de bizim gibi Keçiören'de bir apartman dairesinde yaşadı.' dedi. Fakat bir süre sonra bunu unuttu. O kendini özel biri zannetmeye başladı. Çankaya Köşkü'nü bile beğenmedi. Kendine bin 150 odalık saray yaptı. Yetmedi İstanbul'da 5 saray daha kendine tahsis etti. Sonra bu da yetmedi Marmaris'te 300 odalı bir yazlık saray yaptırıyor. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris'teki o yazlık sarayı kullanmayacağım. Engelli çocuklara vereceğim. Sarayına taşındı sonra yola çıktığı bütün arkadaşlarını, 'Kardeşim' dediklerini yanından uzaklaştırdı. Partiyi kurarken yola birlikte çıktığı, 'Kardeşim' dediklerinden bugün kimse yanında yok. Sonra meydanlarda 'Rizeliyim' dedim ama Rize'nin çayını bile beğenmedi. Biz Rize çayı içiyoruz o kilosu 4 bin 500 lira olan beyaz çay içiyor. 'Kardeşim Esat' diyordu sonra 'Kanlım Eset'e' döndü. Yani 16 yılda dost kalabildiği bir insan gösterin bana, ben özür dileyeyim. Bir tek kişi yok. Bütün dünyayla, muhalefetle herkesle kavgalı. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek. İnce kazanırsa barış huzur ve kardeşlik gelecek."

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Kaynak: AA