İnce'den 'kurultay' açıklaması
Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinin sona ermesi sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız" dedi.
Muharrem İnce, CHP'li muhaliflerin olağanüstü kurultay için 630 imza toplandığını duyurması sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
"Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var" diyen İnce, "İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" dedi.
CHP'de muhaliflerin noter tasdikli imza sayısı 630