İnsansız savaş uçağı Kızılelma'ya yerli lastikler Petlas'tan

Petlas tarafından üretilen yerli uçak lastikleri, Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemin en önemli atılımlarından Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma projelerinde kullanılıyor.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, Türkiye'nin savunma sanayisinin önemli projelerine özel lastikler üreterek, yerlileşme çabalarına destek veriyor.

Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik özel vasıflı lastiklerin üstün standartlarda üretimini gerçekleştiren Petlas'ın lastikleri, milli teknolojiyle geliştirilen en yeni insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'da da kullanılıyor.

Petlas tarafından üretimi gerçekleştirilen özel vasıflı lastikler, tabi tutuldukları testlerden geçerek savunma sanayisi için kritik olan tüm kriterleri karşılamalarıyla ön plana çıkıyor. Petlas'ın özel proje olarak geliştirdiği lastikler, Kızılelma'nın yanı sıra Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, TB3, TAİ Hürkuş, Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur, Atak, FNSS 4x4 STA, ÖMTTZA ve BMC Tulga'da orijinal ekipman lastikleri olarak tercih ediliyor.

"Türkiye'de üretilen lastikler çok daha üst kalitede"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, Petlas'ın ürettiği lastiklerin yurt dışında üretilen savunma sanayisine yönelik lastiklere göre, her yönden çok daha üst kalitede olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Türkiye'de savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80'lere ulaştığına dikkat çeken Özcan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu artışta yerli AR-GE ile yerli üretim yapan firmaların çok büyük rolü bulunuyor. Biz de Petlas olarak Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumumuzla savunma sanayisinde dışa bağımlılığı en aza indiren katkılarımızdan dolayı gururluyuz. Petlas, teknoloji transferi olmadan, Türkiye'de lastik sektöründe birçok ilki kendi potansiyeliyle üretmeyi başardı. Yerli savunma sanayisinde, yan sanayi ve test aşamalarında yerli kaynak kullanımının büyük önem taşıdığı bilinciyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz."

"Türkiye'den en çok ülkeye lastik ihraç eden üreticiyiz"

Safa Özcan, Petlas'ın askeri lastiklerin yanı sıra binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına, traktörlerden iş makinelerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 80 farklı desen ve 2 bin 500'den fazla ebatta üstün nitelikli lastik ürettiğini bildirdi.

Özcan, "Hem metrekare hem de ürün çeşitliliği olarak Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikasıyız. Türkiye lastik sektörünün AR-GE'ye yatırım yapan yüzde 100 yerli sermayeli tek şirketiyiz ve bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Petlas markamızla şu ana kadar 138 ülkeye ihracat yaptık. Bu anlamda Türkiye'den en çok ülkeye lastik ihraç eden lastik üreticisi pozisyonundayız." ifadelerini kullandı.