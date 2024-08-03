Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak? Instagram açılacak mı, çöktü mü? Açıklamalar peş peşe

Sosyal medya platformu Instagram, Türkiye'de de popüler uygulamarın başını çekiyor. Instagram aracılığıyla fotoğraf, video, hikayeleri görüntülemeye çalışanlar, erişim sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Instagram'a neden ulaşılamadığını merak eden kullanıcıların sorusu dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı kararla yanıt buldu. BTK, Instagram'a erişimi kapattı. Daha sonra ise Instagram'a neden erişim engeli getirildiğine ilişkin resmi açıklama geldi. Şimdi ise Instagram'ın bir daha açılıp açılmayacağı merak konusu. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram neden kapandı? Instagram neden yasaklandı? Instagram ne zaman düzelir?

Instagram neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu hem Instagram erişim engelinin nedenini hem de tekrar açılmasının koşullarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Instagram'a zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi.

Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak."

Instagram'a erişim engelinin nedeni...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagram'da çökmeden ziyade erişim engellendiği öğrenilmiş oldu. BTK üzerinden site bilgileri sorgulaması yapıldığında sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli kararı alındığı belirtiliyor. Kararda ise erişim engelinin sebebi katalog suçlar olarak belirtiliyor.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine de yer vermişti.

Instagram ne zaman düzelir?

Instagram'ın ne zaman düzeleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra Instagram'ın erişim engelinin kaldırılmasının META'nın izleyeceği tutuma bağlı olduğu ifade ediliyor. Instagram uygulamasının sahibi META şirketinden de henüz bir açıklama gelmedi.

Instagram'ın kapatılmasına neden olan katalog suçlar neler?

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu kapsıyor.

Türkiye'de erişim engeli getirilen uygulamalar

Türkiye'de Instagram öncesinde de birçok sosyal medya platformuna erişim engeli getirildi. Threads uygulaması da nisan ayında askıya alındı. Meta, nisan sonunda Threads'in ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını ve karara itiraz edeceğini duyurdu.

YouTube'a da Türkiye'de 2008'den 2010'a kadar erişim engeli getirildi. YouTube, 2015'e kadar Türkiye'de birkaç kez kapatıldı. Twitter olarak bilinen X platformunu da Türkiye de defalarca erişim engeli getirildi.