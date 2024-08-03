INSTAGRAM KAPATILDI: Instagram'a nasıl girilir, erişim sağlanır? Instagram'a VPN'li ve VPN'siz giriş

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Instagram'a dün getirdiği erişim engelinin ardından şimdi gündem kullanıcıların Instagram hesaplarına nasıl erişeceği... Sosyal medya platformu olan Instagram'a yasağın ardından nasıl giriş yapılacağına ilişkin sorgulamalar başta Google olmak üzere arama motorlarında arttı. Peki, Instagram'a VPN'le nasıl giriş yapılır? VPN uygulaması nasıl kullanılır? Instagram'a VPN olmadan da giriş yapabilmek mümkün mü? İşte "Instagram'a nasıl erişebilirim" sorusunun yanıtı...

Instagram'a VPN ile nasıl giriş yapılır?

Android cihazlarda VPN kurulumu

1. Google Play Store'a girin.

2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza yükleyin.

3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.

4. Karşınıza çıkan uyarı bildirimine izin verin.

5. Instagram'ı açtığınızda, farklı bir ülkede göründüğünüz için şüpheli giriş uyarısı verebilir. Bunun için "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin.

IOS cihazda VPN kullanım rehberi

1. App Store'a girin..

2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin

3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.

4. Karşınıza çıkan uyarıya izin verin.

5. Instagram'ı kullanabilirsiniz.

Instagram'a giriş için ücretli ve ücretsiz birçok VPN uygulaması bulunuyor. Ancak bir yöntemle Instagram'a VPN'siz de giriş sağlanabilir. DNS adresini değiştirmek için şu adımları takip edin:

1-Ayarlar menüsüne giriş yapın.

2-Wi-Fi seçeneğini seçerek bağlı olduğunuz ağın yanındaki yuvarlak içindeki "i" harfine tıklayın.

3- Karşınıza çıkan ekranı aşağıya kaydırarak "DNS'i Ayarla" seçeneğini seçin.

Sunucu Ekle" seçeneğine tıklayın ve "1.1.1.1" yazın ve diğer DNS bilgisini silin.

4- Daha sonra internet bağlantınız açıp kapatın.



Android kullanıcıları ise "8.8.8.8" ve "8.8.4.4" olarak iki DNS sunucusu ekleyerek Instagrama erişebilir.