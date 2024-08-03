Instagram'a erişim yok: Instagram ne zaman açılacak, Instagram neden kapatıldı? Bugün düzelir mi?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun katalog suçlar kapsamında sosyal medya platformu Instagram'a getirdiği erişim engellemesi gündemi meşgul ediyor. BTK, dün sabah saatlerinde Instagram'a erişimi kapattı ve yasağın nedeni daha sonra yapılan açıklamalarla netleşti.

Instagram'a neden erişim engeli getirildi?

BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Instagram'ın kapatılmasının nedenleri “Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı, cinsel içerik paylaşımları ile Türkiye’nin Filistin tutumunu göz ardı etmesi” şeklinde sıralandı. Peki, Instagram ne zaman açılacak 2024, Instagram açılacak mı, Instagram neden kapatıldı, Instagram geri açılacak mı? İşte gelişmeler...

Instagram ne zaman açılacak, düzelir mi?

Instagram'ın ne zaman açılacağı merak edilirken en net açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde, net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak" dedi.

Erişime engelleme kararı sonrası, sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Hamas lideri İsmail Haniye’yle ilgili taziye mesajlarını engelleyen Instagram’ı kınayan açıklaması gündeme getirildi. Ancak kararın bununla ilgili olmadığı, bu nedenle bir engelleme kararı verilemeyeceği belirtildi.

Instagram'ın ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak platformun erişime kapatılmasının e-ticareti ne yönde etkileyeceği de tartışma konusu. Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim sınırlaması, e-ticarette günlük 1,9 milyar liralık bir hacmin etkilenmesine yol açabilir.