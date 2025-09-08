Instagram yavaşladı mı, kapatıldı mı? Instagram neden açılmıyor? | 8 EYLÜL 2025 (İnternet neden yavaş? İnternet ne zaman düzelecek? 8 Eylül 2025)

8 Eylül Pazartesi gece yarısından itibaren Türkiye genelinde Instagram kullanıcıları platforma girişte ve akış yenilemede sorun yaşamaya başladı. Kısa sürede yüzlerce kişi sosyal medyada "Instagram çöktü mü, kapatıldı mı, erişim engeli mi var?" sorularına yanıt aradı.

BTK'dan resmi engelleme kararı bulunmuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a yönelik alınmış herhangi bir kapatma veya erişim engeli kararı olmadığı açıklandı. Ancak uzmanlara göre olası bir bant daraltma (yavaşlatma) uygulaması nedeniyle kullanıcıların erişimde sorun yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.

Instagram ne zaman düzelecek? (Instagram erişim engeli 8 Eylül 2025)

Gece yarısından bu yana raporlanan kesintiler Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı olarak görülüyor. Resmî bir açıklama yapılmazken, kullanıcı paylaşımlarına göre platforma kısmen erişim sağlanabiliyor. Sorunun ne zaman tamamen çözüleceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

Downdetector verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde Instagram uygulamasında son 24 saatte çok sayıda erişim ve yavaşlama bildirimi yapıldı.