Instagram yetkilileri ile kritik görüşme başladı! Bakan Uraloğlu duyuracak: Instagram açılacak mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Instagram için aldığı erişim engellemesi kararında dördüncü güne girilirken son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye 57,1 milyon kullanıcısıyla, dünyada en fazla Instagram kullanan beşinci ülke. Instagram'ın Türkiye'de kapatılmasının nedeni katalog suçlar olarak duyuruldu. "Instagram bugün açılır mı" sorusu gündemdeyken beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu duyuracak: Instagram açılacak mı?

Bakan Uraloğlu, öğleden sonra Instagram yetkilileriyle toplantı yapılacağını söyledi. Taraflar arasındaki görüşme an itibarıyla başlarken, Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantı talebinin Instagram tarafından iletildiği belirtilirken Bakan Uraloğlu, Instagram'ın erişime açılıp açılmayacağına yönelik kararı görüşmenin ardından gerçekleştirilecek basın toplantısıyla duyuracak.

Instagram neden kapatıldı?

2 Ağustos cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıklamayla Instagram’a erişim engeli getirildi. BTK üzerinden site bilgileri sorgulaması yapıldığında sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli kararı alındığı görüldü. BTK'nın resmi internet sitesinde ınstagram.com hakkında uygulanmakta olan kararlar kısmında " instagram.com, 02/08 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileir ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bakan Uraloğlu daha önce yaptığı açıklamada, Instagram'a erişim engelinin katalog suçlar kapsamında alındığını belirtti. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.