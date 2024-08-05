Son dakika Instagram açıldı mı? Instagram ne zaman açılacak, düzelir mi? Son açıklama geldi

Sosyal medya platformu Instagram'a giriş yapmak isteyenler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), 2 Ağustos'ta aldığı erişim engeli kararının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Instagram'ın ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Gözler BTK’nın karara ilişkin mahkeme kararı getirip getirmeyeceğine çevrildi. Ancak BTK'nın erişim engeli nedeni katalog suçlar olarak duyurulduğu için mahkeme kararı aranmıyor. "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram ne zaman düzelecek? Instagram ne zaman açılacak" sorularının yanıtları araştırılırken yetkililerden açıklama geldi.

Instagram ne zaman açılacak?

Hürriyet'e konuşan yetkililer, "İdare mahkemesine başvursalar ne diyecekler? Şu şu suçlara aykırı içerikleri kaldırmadık ama siz yine de yürütmeyi durdurun mu diyecekler. Avrupa’da iki saatte kaldırıyorlar. İsteseler yarım saatte istediğimiz içerikleri kaldırıp, yeniden açılabilirler" ifadelerini kullandı.

Instagram neden kapatıldı? Erişim engelinin nedeni ne?

Instagram’da herhangi bir çökme veya sorun meydana gelmezken BTK tarafından Instagram’a erişim kısıtlandı. 2 Ağustos'ta BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eksikliklerin tamamlanması halinde erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.