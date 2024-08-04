Instagram'ın erişim engellemesi ne zaman kalkacak? Instagram bugün açılır mı? İşte son durum...

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli 48 saati geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'ın kapatılma kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. 2 Ağustos'ta BTK'nın Instagram'a Türkiye'den erişimi re'sen engellemesinin ardından bir mahkeme kararı çıkarması bekleniyordu. Ancak BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararının devam ettiği görüldü. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram açıldı mı? Instagram düzelir mi? Instagram neden kapatıldı? Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim engeli ne zaman kalkar?

Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle 2 Ağustos'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapatılma nedenini "katalog suçlar" olarak açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Böylece, katalog suçlar kapsamında kapatılan Instagram'a yasağın mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkardığı ve kapalılık halinin re'sen alınan kararla devam ettirileceği düşünülüyor.

Katalog suçlar ise çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

META cephesinden ne BTK'nın erişim engelleme kararına ne de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "META'yı uyardık, yanıt alamadık" sözlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Instagram kalıcı olarak mı kapatıldı?

CNBC-e'nin kaynaklardan edindiği bilgilere göre, kapatmanın gerekçesi katalog suçlar kapsamında olursa mahkeme kararı zorunluluğunun ortadan kalktığı savunuluyor. Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılmasının faturası

Instagram'ın kapanması ekonomi alanında da olumsuzluklara neden oldu. Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim sınırlaması, e-ticarette günlük 1,9 milyar liralık bir hacmin etkilenmesine yol açabilir.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, e-ticaretin yüzde 10’unu sosyal medyanın oluşturduğunu belirterek, Instagram'ın kapatılmasının e-ticarette günlük 1,9 milyar TL’lik bir ciro kaybı anlamına geldiğini söyledi.

Instagram'a nasıl girilir?

Instagram uygulamasına masaüstü veya mobilden erişmek isteyen kullanıcılar farklı yöntemleri de araştırıyor. Instagram'a erişim için kullanılan en yaygın yöntem ise VPN kullanımı. VPN uygulamalarının cihazlarda kullanımıyla Instagram'a erişim sağlanabiliyor.