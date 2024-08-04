Instagram'a nasıl girişi yapabilirim? Instagram'a VPN'le nasıl girilir? İşte Instagram'a erişim...

Türkiye'nin gündemi Instagram'a erişim yasağı... Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişimi 2 Ağustos itibarıyla kapattı. Türkiye'de popüler uygulamalar arasında Instagram'a nasıl erişileceği ise merak edilen başlıklardan biri. Sosyal medya platformu kullanıcıları hem Instagram'ın açılıp açılmayacağını hem de nasıl gireleceğini araştırıyor. Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a giriş için en çok kullanılan yöntemlerden birisi VPN... Peki, Instagram'a nasıl girilir, VPN nasıl kullanılır, VPN nasıl yüklenir? İşte adım adım Instagram'a giriş...

VPN nedir, nasıl kullanılır?

VPN (Virtual Private Network), internet üzerinden güvenli ve özel bir bağlantı oluşturuyor. Böylece kullanıcılar, internet trafiğini şifreleyen ve bu trafiği uzak bir sunucu üzerinden yönlendiren bir teknolojiyi kullanıyor. Kısacası VPN, İnternet veya başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmanızı sağlayan bir bağlantı türü.

VPN'i kullanmak için masaüstü veya bilgisayara uygulamayı indirmek gerekiyor. Birçok ücretsiz VPN uygulaması bulunuyor. Mobil cihaz ve bilgisayara VPN uygulamaları yüklenebiliyor daha sonra adımları izlemek gerekiyor. VPN aktif hale geldikten sonra kullanıma açılıyor.

Instagram VPN'le nasıl girilir? VPN nasıl kurulur?

IOS cihaz



1. App Store'a girin..

2. İstediğiniz bir VPN uygulamasını telefonunuza indirin.

3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.

4. Karşınıza çıkan 'VPN Konfigürasyonu Ekle' bildirimine izin verin.

5. Instagram'ı kullanabilirsiniz.

Android cihaz

1. Google Play Store'a girin.

2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza yükleyin.

3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.

4. Karşınıza çıkan uyarı bildirimine izin verin.

5. Instagram'ı açtığınızda, şüpheli giriş uyarısı verebilir. "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin.