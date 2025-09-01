Instagram'da reklamsız dönem! Abonelik fiyatı açıklandı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, reklamlardan bunalan kullanıcılar için yeni bir ücretli abonelik modeli hayata geçiriyor. Aylık 2 milyar aktif kullanıcısı ve 500 milyonun üzerinde günlük kullanıcısı bulunan platform, artık reklamsız kullanım seçeneği sunacak.

İki farklı seçenek olacak

Yeni sistemle kullanıcılar iki farklı seçeneğe sahip olacak. İlk seçenek, aylık 7,99 euro karşılığında reklamsız kullanım ve reklam amaçlı veri işlenmemesi imkânı tanıyor. İkinci seçenek ise ücretsiz kullanım hakkını korurken, kişiselleştirilmiş reklamların gösterilmeye devam etmesini öngörüyor. Dileyen kullanıcılar daha sonra daha az hedefli reklamlara geçebilecek.

Türkiye’de bu abonelik için ödenecek tutar, güncel kur üzerinden yaklaşık 384 TL olacak. Şirket, yeni modelin hem veri gizliliği hassasiyetlerine hem de reklamsız sosyal medya deneyimi taleplerine yanıt vermeyi amaçladığını belirtiyor.