İnternette sorun mu, problem mi var? İnternet çöktü mü, neden açılmıyor?

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Öğle saatlerinden itibaren kullanıcılar internette sorun yaşadığını belirtiyor. İnternet bağlantısında yavaşlama veya erişim sorunu yaşayan birçok kişi, problemin kaynağını öğrenmeye çalışıyor. Sık gelen soru ise "İnternette sorun mu, problem mi var" şeklinde...

İnternette sorun mu, problem mi var?

Birçok kullanıcı internette problem yaşadığını belirtirken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) konuya dair bir açıklama gelmedi. Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor.

Operatör kaynaklı teknik arıza yaşandığı düşünülüyor.