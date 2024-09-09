Irak Gara'da şehit olan üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın şehit olduğunu açıkladı. Üsteğmen Ayar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu öğrenildi. Dün de Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit olmuş, 1 asker de ağır yaralanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası
Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi.
İmamoğlu, X sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:
Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar’ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şehidimiz 10 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Trabzon Köprübaşı Merkez… pic.twitter.com/lhkl76bazE— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 9, 2024