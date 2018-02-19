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Irak Petrol Bakanı Türkiye'ye geliyor

Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi bu hafta Türkiye'ye gelerek, Ceyhan'a petrol ihracatının yeniden başlaması için görüşmeler yapacak.

Irak Petrol Bakanı Türkiye'ye geliyor
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Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, bu hafta Türkiye'ye gelecek.

Görüşmelerde, Ceyhan'a petrol ihracatının yeniden başlaması ele alınacak.

Peşmergenin bölgeden çekilmesinin ardından, Irak güçlerinin Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bai Hasan ve Avana petrol sahalarını ele geçirmesinden bu yana Irak'ın kuzeyinden petrol ihracatı yapılmıyor.

Son dakika Irak petrol bakanı

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