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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden hava destekli operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 105 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Son dakika hava harekatı ırak

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