Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden hava destekli operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 105 olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA