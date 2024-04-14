İran İsrail'i füzelerle vurdu, Hakan Ural'ın yorumları sosyal medyada gündem oldu

İran dün ilk kez doğrudan İHA ve füzelerle İsrail'e saldırdı. Saldırı dün akşam gündemin ilk sıralarında yer aldı.

İran'ın saldırmaya başladığı anlarda Haber Global ekranlarında canlı yayında olan Hakan Ural da konuya ilişkin fikirlerini izleyicilerle paylaştı.

Ural, Çağlar Cilara'nın moderatörlük yaptığı programda, Hamas'ın 7 Ekim saldırısına değindi. Ural daha sonra "Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

Ural'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.