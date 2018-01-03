"İran'daki olayları Trump ve Netanyahu destekliyor"

03 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu. İran'da devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "İran'ın istikrarı bizim için önemli" dedi.

"Olayları dikkatle takip ediyoruz"

Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamalarını olumlu bulduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, 'olayları hafife almadıklarını ve dikkatle takip ettiklerini' belirtti.

Çavuşoğlu, dışarıdan müdahalelere karşı olduklarını ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gösterileri desteklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "İran'ı eleştiren, çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli" diye konuştu.

"Türkiye olmadan IKBY'nin bir anlamı yok"

Milli menfaatlerin esas olduğunu, 2017 yılının aktif geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, 2018 için planlar ve hedefler hakkında da bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) için dünyaya açılan kapı olduğunu belirterek, "Bizimle ilişkileri tekrar düzeltmek, geliştirmek istiyorlar. Biz de bazı şeylerden emin olmalıyız" dedi.

Çavuşoğlu, "Erbil'de Mesut Barzani'nin kendisine bugünkü yaşadıklarının hepsinin gerçekleşeceğini tek tek söyledik ama kime inandılarsa, kimin aklına uydularsa bundan vazgeçmediler. Masada güçlü olurum dedi. Masaya bile oturamadı" diye konuştu.

Irak'ta IKBY ve merkezi hükümetin diyalogla çözüme varmasını istediklerini bildiren Çavuşoğlu, "Bu süreçte Türkiye, sorunun çözümü için önemli rol oynayacak. İki taraftan da böyle bir arzuyu görüyoruz. Irak'ın istikrara kavuşması için her türlü desteği vereceğiz. Elbette burada Türkmen kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve onların huzur ve bekasını her şeyin önünde tuttuk" şeklinde konuştu.

IKBY ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceği sorulan ve Neçirvan Barzani'nin görüşme talebinde bulunduğu hatırlatılan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Esasen Kürt yönetimi ve oradaki Kürtler bir şeyi gördüler. Baştan sona samimi davranan ve kendilerine doğruları söyleyen bir ülke varsa o da Türkiye idi. Türkiye olmadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir anlamı yok. Her şeyleri bize bağlı. Bölgenin dünyaya açılan kapısı Türkiye. Bizim iznimiz olmazsa dışarıda gidemezler. Bizimle ilişkileri tekrar düzeltmek, geliştirmek istiyorlar. Biz de bazı şeylerden emin olmalıyız. Tabii ki talepler var ve bunlar değerlendiriliyor."

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Kaynak: AA