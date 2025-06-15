İran'dan atılan füzeler Mersin sahilinden görüldü

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından, bazı füzelerin izleri Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinden görüldü. Akdeniz'e yaklaşık 321 kilometrelik kıyı hattı bulunan Mersin'in farklı sahil noktalarından gökyüzündeki hareketlilik cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yıldız kayması zannedildi

Görüntülerde arka arkaya ilerleyen parlak ışıklar dikkat çekerken, kayıt altına alan kişiler arasındaki diyalog da öne çıktı. Füzeleri gökyüzünde gören gençlerden biri "yıldız kayması" derken, yanındaki kişi "bomba, ne yıldız kayması" sözleriyle düzeltmede bulundu.

Füzelere ait olduğu değerlendirilen parlak izler, Mersin sahilinden çıplak gözle de fark edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.