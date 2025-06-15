İran'dan atılan füzeler Mersin sahilinden görüldü
İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerden bazıları, Mersin’in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinden gökyüzünde görüldü. Sahil şeridinden kaydedilen görüntülerde peş peşe ilerleyen parlak ışıklar dikkat çekerken, cep telefonuyla kayıt alan iki kişi arasındaki diyalog da sosyal medyada öne çıktı. Gençlerden biri "yıldız kayması" derken, diğeri "bomba, ne yıldız kayması" diyerek yanıt verdi.
İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından, bazı füzelerin izleri Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinden görüldü. Akdeniz'e yaklaşık 321 kilometrelik kıyı hattı bulunan Mersin'in farklı sahil noktalarından gökyüzündeki hareketlilik cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Yıldız kayması zannedildi
Görüntülerde arka arkaya ilerleyen parlak ışıklar dikkat çekerken, kayıt altına alan kişiler arasındaki diyalog da öne çıktı. Füzeleri gökyüzünde gören gençlerden biri "yıldız kayması" derken, yanındaki kişi "bomba, ne yıldız kayması" sözleriyle düzeltmede bulundu.
Füzelere ait olduğu değerlendirilen parlak izler, Mersin sahilinden çıplak gözle de fark edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.