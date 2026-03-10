Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili seçildi. Bu gelişmenin ardından Fidan'ın biyografisi araştırılmaya başlandı. İşte "İrfan Fidan kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusunun yanıtı...

İrfan Fidan kimdir?

15/7/1974 tarihinde Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu’da bitirmiştir. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başlamıştır. 1999 yılında stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16/1/2015 ile 26/7/2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu tarihten 27/11/2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yürütmüştür.

27/11/2020 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 23/1/2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 25/1/2021 tarihinde göreve başlamıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.