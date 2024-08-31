İşkence yaparak köpeği öldürdü, tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Çimenceğiz Mahallesi'nde yaşlı bir adam köpeği işkence yaparak öldürdü. Söz konusu görüntüler internette paylaşıldı

Polatlı Kaymakamlığı'nın çıklamasında görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca araştırma yapıldığı bildirilen açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli S.M.A. dün gözaltına alınmış olup, bugün çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.