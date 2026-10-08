İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu belirtilen İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifade verecek.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ