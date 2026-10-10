İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ev hapsi kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik başlatılan soruşturmada, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları iddiasıyla gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

'Dezenformasyon' suçlaması kapsamında dün adliyeye giden iki gazetecinin ifadeleri alındı.

Başsavcılık adli kontrol kararına itiraz etti

İfade işlemlerinin ardından İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu karara itiraz etti. İtirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Hâkimliği, her iki gazeteci hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini 'ev hapsi' olarak değiştirdi.