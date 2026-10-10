İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ev hapsi kararı
Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında verilen adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, iki gazeteci hakkında ev hapsi kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik başlatılan soruşturmada, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları iddiasıyla gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
'Dezenformasyon' suçlaması kapsamında dün adliyeye giden iki gazetecinin ifadeleri alındı.
Başsavcılık adli kontrol kararına itiraz etti
İfade işlemlerinin ardından İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu karara itiraz etti. İtirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Hâkimliği, her iki gazeteci hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini 'ev hapsi' olarak değiştirdi.