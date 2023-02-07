İSO, deprem bölgesine yardım ulaştırıyor

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı dün erken saatlerden itibaren çalışmalarını TOBB, AFAD ve İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yürüten İSO, üyelerinin katkılarıyla deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için İstanbul Anadolu ve Avrupa yakalarında "Yardım Toplama Merkezi" kurdu.

Odakule Genel Merkez'deki İSO Deprem Koordinasyon Merkezi'nin yönettiği bütün çalışmalar kapsamında, dünden bu yana deprem bölgesine İSO tarafından şu yardımlar gönderildi:

"115 adet jeneratörü bölgeye sevk edildi. Jeneratör sevkiyatı devam edecek. İkinci partinin hazırlıkları bitmek üzere, tamamlandığında hızla yola çıkarılacak. 648 adet tüp üstü soba ve ısıtıcı sevk edildi. Ek olarak, 576 adet ısıtıcı daha 8 Şubat Çarşamba günü sevk edilecek. 6 bin adet battaniye sevk edildi. Ek olarak, 7 bin adet battaniye daha birkaç gün içinde bölgeye gönderilecek. 32 bin 400 adet soğuk sandviç gönderildi. Bu akşam 32 bin 400 adet daha gönderilecek."

İSO, bir yandan bu yardımları bölgeye en hızlı şekilde ulaştırırken, diğer yandan iki toplama merkezinde üyelerinden gelen giysi ve diğer ihtiyaç malzemelerini de teslim almaya devam ediyor.

İSO, depremin ilk gününde üyelerine yaptığı duyuruda, bölgede ağırlık olarak tüplü soba-ısıtıcı ve battaniye, kışlık giysi ve ayakkabı, mont, bere, eldiven, çocuk bezi, yatak, nevresim takımı, yastık, hijyen seti gibi yardımlara ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Duyurunun yapıldığı dünden bu yana toplama merkezlerine yardımlar yoğun bir şekilde gelirken, İSO da bu yardımları AFAD, İstanbul Valiliği ve TOBB koordinasyonunda çok hızlı şekilde deprem bölgesine ulaştırıyor.

İSO, ayrıca yardım malzemesi elinde olmayan ancak temin etmek isteyen üyelerine bu ihtiyaçları nasıl temin edebileceklerine ilişkin olarak da yardımcı olunacağını açıkladı. İSO'dan yapılan duyuruda, konuyla ilgili İSO Deprem Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçilmesi çağrısında bulunarak internet sitesinde irtibat bilgilerini paylaştı.