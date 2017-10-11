ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Gündem
  • İSPARK'ın havalimanı otoparkları 2 saat ücretsiz

İSPARK'ın havalimanı otoparkları 2 saat ücretsiz

İSPARK'ın havalimanı otoparkları 2 saat ücretsiz olarak kullanılabilecek.

İSPARK'ın havalimanı otoparkları 2 saat ücretsiz
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri AŞ (İSPARK), tarafından Sabiha Gökçen ile Atatürk havalimanlarına yakın mesafede bulunan yaklaşık 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklardaki 1 saatlik ücretsiz park uygulamasının süresi uzatıldı.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla yurt içi ve yurt dışından gelen yolcuların gecikme süreleri de dikkate alınarak, ücretsiz uygulama süresi 2 saate çıkarıldı.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.