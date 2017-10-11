İSPARK'ın havalimanı otoparkları 2 saat ücretsiz
İSPARK'ın havalimanı otoparkları 2 saat ücretsiz olarak kullanılabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri AŞ (İSPARK), tarafından Sabiha Gökçen ile Atatürk havalimanlarına yakın mesafede bulunan yaklaşık 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklardaki 1 saatlik ücretsiz park uygulamasının süresi uzatıldı.
Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla yurt içi ve yurt dışından gelen yolcuların gecikme süreleri de dikkate alınarak, ücretsiz uygulama süresi 2 saate çıkarıldı.
Kaynak: AA