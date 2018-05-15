İsrail Büyükelçisi'ne: Bir süre ülkene dön
Gazze'deki katliamın ardından, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiden bir süre ülkesine dönmesi istendi.
Gazze’de dün ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı gösteri düzenleyen 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonrasında, İsrail'in Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in protesto edildiği belirtildi.
Naeh'e, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in istişareler için Türkiye’ye çağrıldığı iletildi. Naeh'e ayrıca bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirildi.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.