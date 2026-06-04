İsrail Gazze'de dört konut binasını vurdu, 11 Filistinli öldü

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İsrail uçakları, Gazze Şehri'nin farklı bölgelerindeki en az dört konut binasını vurdu. Sağlık kaynaklarına göre İsrail saldırıları sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Saldırılarda düzinelerce kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, üç İsrail helikopterinin Gazze Şehri sahil şeridinde kısa süreli bir uçuşun ardından eş zamanlı saldırı düzenlediğini aktardı. İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medyaya yüklenen videolarda, Şati mülteci kampında alevler içinde kalan bir binadan insanların çıkmaya çalıştığı görüntüler yer aldı.

İsrail saldırıları dört konut binasını hedef aldı

İsrail saldırıları Şeyh Radwan ve Tel el-Hava mahalleleri ile Şati mülteci kampını vurdu. Olayların yaşandığı bölgelerde büyük patlamalar ve panik yaşandı. Hamas'a bağlı Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü, ölenler arasında Labad ailesinden üç kadın ve iki engelli çocuğun bulunduğunu açıkladı. İsrail saldırıları sırasında hedef alınan konut binaları kullanılamaz hale geldi.

Vurulan binalardan birinde, kuzey Gazze'deki bir Hamas komutanı Hasan Labad'ın hedef alındığı bildirildi. Labad, eşi ve üç çocuğuyla birlikte İsrail saldırıları sonucu öldü. Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği geçen ekim ayından bu yana Gazze'de 940'tan fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Ateşkes sonrası İsrail saldırıları devam ediyor

İsrail, ABD arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de hava saldırılarını sürdürüyor. Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın yeniden silahlandığını ve güçlerini yeniden inşa ettiğini iddia ediyor. İsrail saldırıları, dünyanın dikkatinin Ortadoğu'daki diğer çatışmalara kaydığı bir dönemde devam ediyor. Gazze'deki insani kriz giderek kötüleşiyor.

İsrail'in kontrolü altındaki arazi alanını yüzde 70'e çıkarma planları yaptığı bildiriliyor. İsrail saldırıları ve devam eden abluka, bölgedeki temel ihtiyaçları daha da kısıtlı hale getirdi. BM kurumları, Gazze'deki sivillerin korunması için acil adım atılması çağrısında bulunuyor.

Gazze savaşı, 7 Ekim 2023'te Hamas liderliğindeki güçlerin güney İsrail'e düzenlediği saldırıyla başladı. Hamas'ın saldırısında yaklaşık 1.200 kişi öldü, 251 kişi rehin alındı. İsrail'in Gazze'de başlattığı askeri operasyonlarda ise şu ana kadar 72.950'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırıları, bölgedeki altyapının neredeyse tamamını çökertti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu açıkladı. İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 1.9 milyonu aştı. Uluslararası toplum, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için taraflara yeniden baskı yapılması gerektiğini belirtiyor.