İsrail-İran geriliminde 4. gün: İran: Saldırı gece boyunca devam edecek

İsrail ile İran arasında 13 Haziran'da başlayan ve 'Yükselen Aslan' operasyonuyla fitili ateşlenen çatışmalar, dördüncü gününe girdi. Tarafların karşılıklı saldırıları yoğun şekilde sürüyor.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin de yer aldığı üst düzey isimlerin bulunduğu en az 224 kişinin yaşamını yitirdiği, 1.277 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran ise bu saldırıya, 'Gerçek Vaat 3' adı verilen geniş çaplı bir misilleme ile karşılık verdi. Bu misillemede, yüzlerce balistik ve hipersonik füze ile birlikte drone'lar da kullanıldı. Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.

İran'ın attığı bazı füzelerin İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemini aşması sonucu, ülkede en az 16 kişi hayatını kaybetti. Siren seslerinin art arda çaldığı İsrail'de, ordu vatandaşlara sığınakların yakınında kalmaları yönünde sık sık uyarı yapıyor.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler....

00:37 Hayfa petrol rafinerisi faaliyetlerini durdurdu

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran’ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

23:30 İran: Saldırılarımız gece boyunca devam edecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 9’uncu dalgası başladı ve gece boyunca devam edecek" dedi.

23:00 İran İsrail’e füze ve kamikaze İHA’larla saldırı başlattı

İran, İsrail’in saldırılarına karşılık füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşı saldırı başlattı. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu ve ordunun diğer birimleri tarafından İsrail’e kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu.

21:39 İsrail ordusu, İran'da füze altyapısını vurdu

İsrail ordusu, İran'ın batısında karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da füze altyapısının hedef alındığı belirtildi.

20:55 İsrail: İran uçağını vurduk, İran: İsrail uçağını düşürdük

İsrail ve İran arasında saldırılar tekrar başlarken İran Tebriz'de bir İsrail uçağının düşürüldüğünü açıkladı. İsrail ise Tahran'da bir İran uçağının vurulduğunu duyurdu.

20:09 Pezeşkiyan: Aynı düzeyde karşılık vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.

19:50 İsrail: İran yeni füze saldırısını başlattı

İsrail İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını açıkladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı.

18:20 İran devlet televizyonu vuruldu

İran-İsrail savaşı yeni bir eşiğe taşındı. İsrail, bu akşam saatlerinde İran Devlet Televizyonu IRIB’in merkez binasını hedef alan bir füze saldırısı düzenledi. Saldırı anında kanalda canlı yayın sürerken büyük bir patlama meydana geldi.

17:30 İsrail: İran Devlet Televizyonu'nu vuracağız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devlet Televizyonu'nun (IRIB) Tahran'daki genel merkezini vurmayı planladıklarını bildirdi.

16.45 İsrail savaş uçakları Tahran'ı vuruyor

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’ın batısına yönelik hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, saldırı çok sayıda savaş uçağıyla gerçekleştirildi ve bölgede art arda patlama sesleri duyuldu. Saldırının hemen ardından, İsrail ordusu tarafından Tahran’daki sivillere acil tahliye uyarısı yaptı.

15.18 Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" ifadelerini kullanırken "Zafere doğru giden yoldayız. İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz: Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak" dedi.

13.50 'Tahran sakinlerine zarar verme niyetimiz yok'

Tahran sakinlerinin bedel ödeyeceğine yönelik sözleriyle tepki çeken İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, daha sonra yaptığı açıklamada, "Açık olan bir şeyi netleştirmek istiyorum: Katil diktatörün İsrail halkına yaptığı gibi Tahran sakinlerine fiziksel zarar vermek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

12.40 İsrail, bir hastaneyi vurdu

İsrail'in İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurduğu bildirildi. İran devlet televizyonu, İran'ın batısında Kirmanşah'ta hedef alınan Farabi Hastanesi'nin saldırı sonrasındaki görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde hastanenin tahrip olduğu ve sedyelerde kan izleri olduğu görüldü. Saldırıda can kaybı bilgisi verilmedi ancak yaralıların olduğu belirtildi.

11.25 İsrail: İran'ın misillemelerinde 370 balistik füze karşılandı

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İran'ın 13 Haziran'dan bu yana süren misillemelerinde 370 balistik füze karşılandı, 30 noktaya isabet alındı.

09.45 İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi. İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

08.25 İsrail Savunma Bakanı: Tahran halkı bedelini ödeyecek

Savunma Bakanı Israel Katz, X platformundaki paylaşımında İran'ın başkentindeki sivilleri hedef alan sert bir açıklamada bulundu. Katz, "Tahran halkı bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında" ifadelerini kullandı.

Katz, sonrasında demecine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Yazılı açıklamasında Katz, "Tahran sakinlerine fiziki zarar verme niyetinde olmadıklarını" iddia etti.

Katz, bedel ödeme açıklamasıyla "İsrail'in İran yönetimine ait hedeflere saldırıları nedeniyle bazı Tahran sakinlerinin evlerini boşaltmak zorunda kalacağını kastettiğini" savundu.

07.45 Pezeşkiyan: Nükleer silah geliştirme niyetimiz yok

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer silah iddialarına karşı çıkarak, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok" dedi. Nükleer araştırma ve enerjiye dair haklarını koruyacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, ayrıca “Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da” açıklamasında bulundu.

07.32 Tel Aviv'deki ABD elçilik binasında hasar

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tel Aviv'deki elçilik binasında "küçük çaplı" bir hasar meydana geldiğini kaydetti. Huckabee, "Tel Aviv'deki elçilik binası yakınlarına isabet eden İran füzelerinin sarsıntılarından kaynaklanan bazı küçük hasarlar kaydedildi. Ancak ABD personelinde yaralanma yok" ifadelerini kullandı.

07.15 İsrail: Kudüs Gücü'nün komuta merkezleri hedef alındı

İsrail ordusu, Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komuta merkezlerinin hedef alındığını duyurdu. İran'dan yapılan açıklamada ise İsrail'in "başarılı şekilde" vurulduğu belirtildi ve "yaşamsal hedeflere yıkıcı operasyonlar" yapılacağı bildirildi.

İsrail'in sağlık hizmeti kurumu MADA, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İran'ın fırlattığı dört füze nedeniyle 100'den fazla kişinin yaralandığını ve dört kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

04.00 İran'dan yeni füzeler ateşlendi

İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Vatandaşlara sığınakların yakınından ayrılmamaları yönünde uyarılar tekrarlandı ve yeni açıklama gelene dek bu alanlarda kalmaları istendi.

Sabaha karşı fırlatılan bazı füzeler İsrail'in hava savunmasını aşarak Tel Aviv ve çevresine isabet etti. Ülkede geniş bir bölgede alarm sesleri duyuldu. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde bir noktada füzelerin isabet ettiğini, patlamanın ardından yoğun duman yükseldiğini aktardı.

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti.

03.45 Tahran'da drone üretim atölyesine baskın

İran güvenlik birimleri, İsrail'in Tahran'da kurduğu iddia edilen bir drone üretim atölyesine baskın düzenledi.

03.30 İsrail: Ölü sayısı 16'ya yükseldi

Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın Bat Yam bölgesine düzenlediği saldırıda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece İsrail genelinde İran saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

01.10 Tahran'a yeni bir saldırı dalgası

İsrail, Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı başlattı. Başkentin farklı noktalarından patlama seslerinin geldiği belirtildi. İran devlet televizyonu, saldırıların özellikle Şehriyar ilçesinde yoğunlaştığını duyurdu.

Tahran

00.50 İsrail Ordusu: Sığınakların yakınından ayrılmayın

İsrail ordusu, İran'dan gelen füze tehdidine karşı vatandaşlara sığınaklara yakın durmaları yönünde çağrı yaptı. Kamuya açık alanlardaki hareketlerin sınırlandırılması ve toplu etkinliklerden kaçınılması istenirken, uyarı alındığında en yakın sığınağa girilmesi ve yeni açıklama gelene kadar içeride kalınması gerektiği bildirildi.